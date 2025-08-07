L'analisi e il confronto tra il calciomercato dei top campionati a poco più di 20 giorni dalla chiusura delle trattative

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 17:16)

"Sesko non è ancora ufficiale ma dubitiamo che venga a giocare da noi. Siamo ai dettagli con il Manchester United. Premier League, tanto per cambiare. Ci fermiamo qui, la scena è troppo straziante per proseguire. Numeri alla mano, a oggi gli acquisti più dispendiosi della Serie A sono Conceiçao per la Juventus (uno dei tanti regalini lasciati da Giuntoli, costato agli Elkann trentadue milioni). E il difensore Beukema che il Napoli ha pagato trentuno milioni al Bologna. Con tutto il rispetto, stiamo parlando della periferia del calciomercato. Sarebbero le sezioni I e L del grande istituto del calcio europeo. E per di più, nessuno dei due è un attaccante. Se guardiamo ai primi venticinque affari del calciomercato, non ce n’è uno che sia approdato in Serie A". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al confronto tra il calciomercato della Premier e quello della Serie A.

"Scopriamo l’acqua calda: il calcio italiano non ha un euro. Il mercato di casa nostra è come quei negozi in perenne svendita o che acquistano solo merce usata. Di seconda mano. Poi, magari, il vestitino caruccio lo trovi. Succede che la necessità aguzzi l’ingegno. Come per Retegui (scoperta di Roberto Mancini). Ma questo è un altro discorso. La realtà è che tutti i grandi attaccanti accostati alle squadre italiane sono via via evaporati. Uno dopo l’altro. Ora anche Darwin Nuñez sta prendendo la via dell’Arabia Saudita. Dove - attenzione - non acquistano più solo vecchie cariatidi o giù di lì. I sauditi si stanno evolvendo. Basta osservare quel che sta accadendo con il Neom: club neopromosso in Saudi League che sta acquistando giovani attaccanti e ha come obiettivo la realizzazione di una città futuristica. Siamo nell’iperuranio, in un’altra dimensione. Dove ci sono i soldi, fioriscono pure le idee", aggiunge poi il quotidiano che poi cita anche Lookman:

"Forse la sola operazione di mercato di livello europeo è quella che sta imbastendo da settimane l’Inter per Lookman. Cinquanta milioni è una cifra quasi seria, da capogiro per la Serie A. Chi è rimasto? Fatta eccezione per l’alieno Como, il Bologna ha riportato in Italia Immobile e c’è persino il rischio che si riveli la mossa di mercato più indovinata dell’anno. La Lazio non si può muovere. L’Atalanta sta dragando il mercato alternativo (in cui è maestra) mentre la Fiorentina ha portato a casa il giovanotto Dzeko. Se non è cronache dall’aldilà, poco ci manca".