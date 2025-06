Il preferito dell'Inter sarebbe sempre Fabregas, ma come alternativa sale nella lista di gradimento nerazzurra il nome di Patrick Vieira

del Genoa, che con il club rossoblù non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nell'estate del 2026. Curiosamente, Fabregas e Vieira da calciatori hanno vissuto diverse stagioni insieme nell'Arsenal. Questo l'aggiornamento della Gazzetta dello Sport.