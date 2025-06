Il regista dell'Inter ha ricevuto alcune offerte dall'Arabia e sta valutando il suo futuro. Ci sarebbe già un nome per sostituirlo

Tra gi giocatori che potrebbero lasciare l'Inter nel mercato estivo c'è anche Hakan Calhanoglu. Il regista, perno della formazione di Inzaghi, ha ricevuto delle offerte dall'Arabia e valuta se accettarle o rimanere in nerazzurro.

"Tentazione Arabia Saudita per Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo dell’Inter negli ultimi quattro anni sotto la guida di Simone Inzaghi. Il regista turco è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo ciclo nerazzurro, capace di arrivare due volte in finale di Champions League. A 31 anni l’ex Bayer Leverkusen e Milan sa di essere davanti a un bivio per la sua carriera, cedere alle offerte faraoniche provenienti dall’Arabia o resistere per rimanere in Europa e competere ai massimi livelli. La tentazione è forte, sul tavolo di Calhanoglu c’è più di un’offerta e al momento non è arrivata una chiusura da parte del centrocampista turco", scrive Sportmediaset.

"Calhanoglu ha rinnovato il contratto con l’Inter dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City, è in scadenza nel 2027 e ha uno degli ingaggi più pesanti della rosa nerazzurra. La decisione spetta allo stesso Calhanoglu, che però è seriamente intenzionato a valutare le proposte arabe che potrebbero convincerlo a lasciare l’Italia dopo otto stagioni. L’Inter non ha chiuso alla possibile cessione del turco, che essendo arrivato a parametro zero garantirebbe anche una plusvalenza importante per le casse nerazzurre in un’estate dove l’obiettivo sarà ringiovanire ulteriormente la rosa".

"Proprio per questo la cessione di Calhanoglu non si può escludere, con l’Inter che non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe individuato in Nicolò Rovella il sostituto dell’ex Milan. Il regista della Lazio e della nazionale è il grande obiettivo del duo Marotta-Ausilio per il centrocampo, ma sarà dura convincere la società biancoceleste a cedere l’ex Genoa, Monza e Juventus. In più occasioni Rovella è stato dichiarato incedibile, con la Lazio che lo riscatterà ufficialmente quest’estate dopo i due anni di prestito dalla Juve. Nel contratto che lega il classe 2001 ai biancocelesti è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e questo sarà l’elemento chiave per l’Inter. Per prendere Rovella bisognerà esercitare la clausola rescissoria, la Lazio spingerà per rinnovare il contratto e la decisione finale spetterà proprio al regista milanese, il cui futuro può tingersi di nerazzurro", scrive il portale sportivo.