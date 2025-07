Stipic, che sta tessendo la tela col Galatasaray, non ha in mano un’offerta per l’Inter, solo parole. E con le parole gli affari non si fanno

Marco Astori Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 10:02)

La pista Galatasaray per Hakan Calhanoglu, almeno per adesso, stenta a decollare. I turchi vogliono riportare in patria il centrocampista, ma le offerte all'Inter non arrivano e il club nerazzurro comincia a spazientirsi. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ad ora si intravedono più problemi che soluzioni, più chiusure che aperture. Il club turco è sbarcato a Milano ma - almeno a ieri sera - non aveva in agenda appuntamenti con l’Inter, impegnato più che altro sulla trattativa Osimhen e sull’uscita di Morata. Ieri però è stata comunque una giornata importante, perché l’Inter si è messa in contatto con Gordon Stipic, agente del centrocampista.

E durante il colloquio sono stati fissati due punti. Il primo, lo stato dell’arte: Stipic, che sta tessendo la tela col Galatasaray, non ha in mano un’offerta per l’Inter, solo parole. E con le parole gli affari non si fanno. Secondo punto: il d.s. Ausilio ha fatto sapere al procuratore che non è disposto a tollerare che la vicenda vada avanti a lungo. L’Inter si raduna il 26 luglio: se entro il 31 di questo mese arriva un’offerta, il club nerazzurro è disposto ad ascoltarla. Altrimenti, dal primo agosto in poi Calhanoglu torna a tutti gli effetti un giocatore per Chivu.

È un ultimatum vero e proprio, che si sposa con la voglia dei dirigenti di regalare al nuovo allenatore una squadra il più possibile formata al via degli allenamenti. E senza problematiche esterne da risolvere in corso d’opera, con tutto quel che vorrebbe dire continuare a discutere della querelle Lautaro-Calhanoglu anche ad agosto. Resta da capire, innanzitutto, se il Galatasaray completerà realmente l’acquisto di Osimhen e avrà poi la forza economica di fare un’offerta soddisfacente per l’Inter. Quanto? Trenta milioni di euro è la richiesta, l’affare si potrebbe chiudere anche a quota 25. Presto la verità verrà a galla".