Calhanoglu, cambia tutto: la nuova posizione dell’Inter e le cifre in ballo

La posizione dell'Inter

"L’Inter è pronta ad ascoltare offerte, in questi giorni si sono diffuse voci relative a un interesse concreto sia dall’Arabia che dalla Turchia ma i nerazzurri fanno sapere che per adesso non c’è nulla di nero su bianco. Un po’ come a dire “siamo in attesa”, perché evidentemente se la macchina mediatica è partita sarà probabilmente per via di qualche intermediario che si è messo a lavoro e se in giro ci sono agenti che stanno provando a imbastire qualcosa, avranno senz’altro ricevuto mandato di poterlo fare. Somiglia un po’ al grande segreto di pulcinella, ma intanto in viale della Liberazione sostengono di non aver visto alcuna offerta per il loro play", si legge su Calciomercato.com.