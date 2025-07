Prima era, come è stranoto, nel mirino del Galatasaray che avendo però prosciugato energie e risorse finanziarie per l’affare Osimhen (chiuso a 75 milioni più il 10% da futura rivendita), a parte ventilare al telefono una proposta da 10 milioni, non ha mai offerto nulla di concreto.

A questo punto il quesito sorge spontaneo: Hakan ha finora chiesto all’Inter di essere liberato? No. Ecco perché la data del 23 luglio è da cerchiare in rosso sul calendario: appena il giocatore sarà a Milano andrà in scena un colloquio chiarificatore con il presidente Marotta. Sarà l’occasione per mettere il giocatore davanti alle proprie responsabilità: rimani a Milano sentendoti pienamente coinvolto nel progetto o vuoi andare via?