Come sottolinea Gazzetta, "Calhanoglu sempre più verso la permanenza all’Inter. A cambiare negli ultimi giorni è stato il pensiero del calciatore: è vero che non ha mai sbattuto i pugni sul tavolo per chiedere una uscita fragorosa da Milano, ma, indirettamente, aspettava una mossa ufficiale del Galatasaray. Al momento, però, la priorità a Istanbul resta Victor Osimhen e in questo contesto, l’idea del ritorno in patria è progressivamente scemata nella testa di Hakan, anche se in questi luoghi niente può essere mai dato per scontato".