Gianni Pampinella Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 13:02)

Dopo la fine anticipata del Mondiale per Club, ad Appiano Gentile si ricomincia a respirare aria di campo. Alla Pinetina sono rientrati i giocatori che avevano lasciato anzitempo gli Stati Uniti per infortunio: Çalhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski. Tutti hanno svolto allenamenti personalizzati dopo gli accertamenti medici, segnali incoraggianti in vista della ripresa ufficiale degli allenamenti fissata per sabato. L’unico assente è ancora Davide Frattesi, alle prese con la riabilitazione post-operatoria dopo l’intervento per un’ernia inguinale.

"Dopo settimane di silenzi, indizi e speculazioni, è stato l’agente Gordon Stipic a chiudere il caso Çalhanoglu-Inter. La presa di posizione non cancella però i movimenti, reali per quanto infruttuosi, delle scorse settimane. Facendo leva sull’affetto del giocatore per il campionato del suo Paese, avevano tastato il terreno il Galatasaray e il Fenerbahçe di Mourinho, che ancora adesso medita un ultimo assalto per portare il giocatore a Istanbul", si legge su Repubblica.

"Nel centrocampo che Chivu sta ridisegnando, Çalhanoglu dovrà conquistarsi spazio e centralità, più per ragioni di modulo che di rapporti coi compagni. Il nuovo 3-4-2-1, testato in America, non lo vede più regista unico ma metà di una coppia più flessibile. Con il rientro di Zielinski, la crescita di Frattesi, la novità Sucic, e gli intoccabili Barella e Mkhitaryan, la concorrenza è alta. Hakan, però, si è presentato carico: ha detto di aver sofferto per le voci di mercato e di essere tornato nelle migliori condizioni per rilanciarsi".

