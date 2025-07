Il Fenerbahçe, che intende rinforzare la propria squadra con stelle di livello mondiale per raggiungere le sue ambizioni di campionato nella nuova stagione, ha avviato le trattative per un trasferimento molto atteso. Il Fenerbahce hanno avviato contatti ufficiali con l'Inter per ingaggiare il giocatore della nazionale Hakan Çalhanoğlu, da tempo accostato al Galatasaray. Le trattative iniziali si sono svolte per il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu, il cui futuro all'Inter è incerto e la cui partenza è in discussione. Si vocifera che il giocatore sia desideroso di indossare la maglia del Fenerbahce e di proseguire la sua carriera nella Süper Lig.

L'Inter si aspetta introiti significativi da questo trasferimento. L'Inter chiesto 25 milioni di euro per Hakan Çalhanoğlu. Le trattative per l'esperto giocatore, il cui contratto con l'Inter scade il 2027, sono serrate. Hakan, che gioca un ruolo da regista a centrocampo ed è noto per il suo contributo sia in attacco che in difesa, ha giocato bene con l'Inter la scorsa stagione. Avendo giocato per molti anni nei principali club europei, l'arrivo della stella nazionale in Süper Lig dovrebbe rappresentare un passo significativo.