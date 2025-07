Il Galatasaray non ha ancora risolto la questione legata a Victor Osimhen e, di conseguenza, non può concentrarsi su Hakan Calhanoglu. Nonostante il centrocampista abbia avuto colloqui con diversi interlocutori in Turchia e abbia espresso pubblicamente il suo desiderio di vestire la maglia del Galatasaray, l'Inter ha deciso di chiudere ogni spiraglio nei confronti del club turco.

Tuttavia, questa presa di posizione non cancella quanto accaduto in precedenza, in particolare un confronto non semplice con il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.