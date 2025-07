Si rincorrono i rumors su Hakan Calhanoglu, sia in Italia che in Turchia: queste le ultimissime secondo Alfredo Pedullà

Si rincorrono i rumors su Hakan Calhanoglu , sia in Italia che in Turchia. Così Alfredo Pedullà sul suo sito ha fatto il punto sul futuro del centrocampista dell'Inter:

"La suggestione c’è, l’interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu anche. Ma adesso bisogna passare alla fase operativa, entrando nel vivo. Può darsi che accada nei prossimi giorni, ma almeno per ora siamo fermi ai segnali di chi vorrebbe aggiungere una pedina importante per il centrocampo con la volontà del diretto interessato.