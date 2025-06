"Calha è tornato in terre ottomane negli scorsi giorni, un arrivo che non ha fatto altro che alimentare le trombe dei media locali, che vorrebbero vedere il centrocampista con la maglia del Galatasaray. Prima con l’attribuzione di frasi alla bocca del giocatore che invece no, fa sapere l’Inter, quelle frasi non le ha mai dette. Poi Le Marca Spors ha riportato un’altra frase, messa in bocca al giocatore: alla domanda su un futuro al Gala, avrebbe risposto ‘speriamo’. Dulcis in fundo, ci si è messo pure il barbiere ad alimentare il venticello di mercato".

"Perché Chala è andato a far si regolare barba e capelli dal signor Turan Demir, il quale ha postato alcune foto con il giocatore e messaggi ammiccanti al club turco. Il primo,’ Geliyor gelmekte olan’, è un modo di dire che tradotto in italiano suonerebbe come: quello che sta arrivando sta arrivando. In Turchia, oltre a essere diventato un tormentone politico nel 2021, la frase si usa per dare un senso quasi messianico a qualcosa che sta per accadere in un futuro molto prossimo. Oltretutto Demir ha riportato la foto sul suo profilo aggiungendo: ‘Il mio direttore d’orchestra è arrivato, benvenuto’. Che Chala tra una spuntatina e una pennellata di sapone da barba abbia fatto rivelazioni?".