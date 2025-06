Il club turco alza il pressing e prepara un'offerta per il centrocampista

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno - 08:00

Il Mondiale di Hakan Calhanoglu, almeno per ora, resta in stand-by. Il regista turco è in ritiro con l’Inter negli Stati Uniti, ma è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio patito in finale di Champions. Intanto intorno a lui, si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse da parte del Galatasaray.

"Il direttore sportivo Piero Ausilio passeggia e chiacchiera con Calha al campo: nessun riferimento al mercato, solo un confronto sulle condizioni fisiche. Perché la verità è che il centrocampista non si è esposto con il club. Per capirsi: non ha chiesto la cessione e neppure ha mandato segnali di insofferenza. Però in Turchia rilanciano ogni giorno voci di un giocatore che spinge per raggiungere la squadra di Okan Buruk. Poi, oltre alle parole, ci sono i sussurri. Quelli che parlano di un’offerta per un contratto a due cifre per il regista dell’Inter, 10 milioni di euro a stagione, il 35% in più di quel che guadagna a Milano. Il punto è che Calha è un giocatore sotto contratto con l’Inter fino al 2027. E l’Inter non ha la minima intenzione di abbassare la guardia", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il Galatasaray non ha ancora presentato offerte. Ma avrebbe pronta una proposta da 20 milioni di euro complessivi, che per le abitudini del club turco non sono pochi. Per convincere l’Inter però di milioni ne servono almeno 35-40. E certo che arriverà anche un momento in cui Calhanoglu dovrà esporsi. Un anno fa lo fece quasi subito, di fronte all’interesse manifestato dal Bayern, spiegando perché sarebbe rimasto a Milano. Stavolta no. Ma la priorità adesso è capire cosa ha realmente in testa Hakan".

