Dopo aver lasciato il Mondiale per Club, Hakan Çalhanoğlu è stato avvistato in vacanza a Bodrum. Il capitano della Turchia è stato duramente attaccato dall'Inter.

Prima il capitano Lautaro Martinez, poi il presidente del club Beppe Marotta hanno rilasciato dichiarazioni forti contro il centrocampista turco, che ha prontamente replicato. Ma tra tutte, l’affermazione più sorprendente è arrivata proprio da Marotta, il quale — nonostante le voci ricorrenti — ha dichiarato: “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta dal Galatasaray per Hakan".

Contatti a Milano

Hakan ha fatto sapere di voler gestire personalmente il proprio trasferimento, inviando così un chiaro segnale al Galatasaray — e lo ha fatto davvero. Al dirigente interista avrebbe detto: “Voglio vivere in Turchia con la mia famiglia. Per favore, agevolate il mio trasferimento". A seguito di queste parole, il Galatasaray ha avviato il primo contatto ufficiale. Durante un incontro avvenuto a Milano, la dirigenza giallorossa avrebbe presentato un’offerta attorno ai 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.