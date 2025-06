TS – Calhanoglu, l’Inter non si metterà di traverso. Ma al prezzo giusto

Il calciatore sarebbe finito nel mirino del Galatasaray e ci sono motivi per i quali sia lui che il club nerazzurro potrebbero accettare un'offerta

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 14:16)

Anche il quotidiano TuttoSport questa mattina parla dell'interesse del Galatasaray per Calhanoglu per il quale dopo quattro stagioni in nerazzurro potrebbe essere arrivato il momento dell'addio. Al momento non sono arrivate offerte all'Inter e neanche dal giocatore sono arrivate richieste. L'idea è che tutto si potrebbe spostare di qualche giorno in attesa della fine del Mondiale per Club per lasciar tranquillo il calciatore e il club nerazzurro. Intanto il suo agente andrà a Istanbul dove incontrerà il club turco che l'anno prossimo sarà in Champions League.

Il club turco vuole fare una squadra competitiva e Calhanoglu starebbe per ricevere un'offerta di 10 mln a stagione (3.5 mln in più rispetto a quanti ne percepisce all'Inter) e chiuderebbe la carriera nella formazione per la quale tifava da bambino e per cui, a quanto pare fa il tifo anche il padre. "Probabilmente si vedeva in Turchia fra un paio di stagioni, però da un altro punto di vista, a 31 anni e dopo un'annata complicata dal punto di vista fisico, evidentemente non esclude a priori un immediato trasferimento che gli garantirebbe, oltre a tanti soldi, anche la vetrina della Champions", si legge sul quotidiano torinese.

Non è un no assoluto Il club nerazzurro, per l'ingaggio del giocatore e per gli acciacchi - a differenza dell'estate del 2024 quando disse no al Bayern Monaco, questa volta non direbbe no a prescindere. Ma ovviamente l'offerta del Galatasaray dovrebbe essere generosa. "Gli ultimi rumors parlano di una proposta che potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni più bonus e non i 30 ventilati nei giorni scorsi, dunque troppo poco per Marotta e Ausilio. L'Inter non si aspetta di vendere Calhanoglu a 40 milioni, ma almeno 25 garantiti li vorrebbe", spiega il giornale sportivo.

(Fonte: TS)