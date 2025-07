Ora basta chiacchiere. L'Inter sta perdendo la pazienza nella vicenda Calhanoglu e vuole una risoluzione al più presto. Soprattutto per evitare una situazione imbarazzante.

"Se il desiderio del turco di vestire la maglia del “Gala” sarà esaudito, si capirà piuttosto velocemente, man mano che si scaverà nella polpa della trattativa: i nerazzurri non vogliono, infatti, che il chiacchiericcio vada oltre le prossime due settimane per evitare qualsiasi situazione imbarazzante in rosa".