"Di certo, l’Inter ha fissato un prezzo preciso, 25 milioni, ben sapendo che esiste già una strada da percorrere in un ipotetico dopo-Calha. Granit Xhaka, un anno di più del 31enne Hakan, sarebbe il preferito per ragioni tattiche, tecniche ed esperienza. Nel futuro servirebbe un centrocampista di taglia simile, ma più adatto a giocare in un modulo a 2. In questa storia tutto si incastra visto che Xhaka sarebbe anche uno degli obiettivi del Fenerbahce nella stessa posizione di Calha", sottolinea La Gazzetta dello Sport.