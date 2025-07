"Un profilo che piace, dunque, è quello di Richard Rios, di proprietà del Palmeiras. È un classe 2000 che si è preso la scena nelle ultime due stagioni, mettendo in mostra qualità importanti sia come costruttore di gioco sia come interditore, accompagnate da un fisico di tutto rispetto: 187 centimetri per 74 chili. Ha una clausola rescissoria irraggiungibile, visto che ammonta a 100 milioni di euro. Ma il Palmeiras è pronto a prendere in considerazione offerte dai 30 milioni in su, dopo averne respinta una da 25 del West Ham. Come spesso capita in Sudamerica, il cartellino è frazionato. Il suo club attuale, infatti, ne controlla il 70%, il Guaranì possiede il 14%, il Flamengo il 6 e, infine, i suoi rappresentanti il restante 10%", si legge sul Corriere dello Sport.