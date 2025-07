Mercoledì sarà una giornata chiave per il futuro di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco è atteso a Milano per quello che si preannuncia come un vertice decisivo con la dirigenza nerazzurra, in particolare con il presidente Beppe Marotta.

"A questo punto il quesito sorge spontaneo: Hakan ha finora chiesto all’Inter di essere liberato? No. Ecco perché la data del 23 luglio è da cerchiare in rosso sul calendario: appena il giocatore sarà a Milano andrà in scena un colloquio chiarificatore con il presidente Marotta. Sarà l’occasione per mettere il giocatore davanti alle proprie responsabilità: rimani a Milano sentendoti pienamente coinvolto nel progetto o vuoi andare via?", sottolinea il Corriere della Sera.