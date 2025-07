La differenza tra richiesta e offerta è ancora elevatissima perché per il centrocampista turco i nerazzurri chiedono almeno 25-30 mln. Anche perché Rovella o Ederson costicchiano...

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 15:32)

"Calhanoglu se ne vuole andare e l'Inter lo sa da tre settimane". Il Giornale racconta dell'addio del turco già chiacchieratissimo nei giorni che hanno preceduto l'esordio al Mondiale per Club. Le parole di Lautaro sono arrivate all'eliminazione del torneo ma sembrano fotografare difficoltà grosse nel gruppo nerazzurro venute fuori probabilmente anche prima della finale di Monaco o dopo la partita con la Lazio che ha letteralmente regalato lo scudetto al Napoli. Da ormai settimane sono uscite voci sulla volontà del giocatore turco di andare a giocare in Turchia: hanno parlato tutti in Turchia, dal barbiere, al giornalista amico e pure il padre ha detto di sperare in un suo approdo al Galatasaray.

E adesso in casa Inter si pensa a cosa fare per il post Calhanoglu "che sembra ormai un separato in casa dopo il botta & risposta delle ultime ore con capitan Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta. Il regista turco è allettato dal ricco triennale offertogli dal Galatasaray, che ha messo sul piatto uno stipendio da 10 milioni a stagione. L’Inter per dare il via libera alla cessione del numero 20 nerazzurro chiede 25-30milioni. Il Gala vorrebbe spenderne 10. Insomma, c’è ancora distanza tra le parti ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà. Da capire ancora come£.

"L’Inter, infatti, vuole monetizzare il più possibile da Calha (per arrivare a uno tra Nicolò Rovella (la Lazio però chiede i 50milioni della clausola rescissoria per farlo partire) ed Ederson (l’Atalanta vuole 60 milioni per venderlo). Sostituti sì forti, ma pure molto costosi. Motivo per cui il tesoretto del mercato in entrata potrebbe essere finanziato pure da qualche altra uscita", si legge a proposito della possibile cessione del turco sul quotidiano. E per altre uscite si intende quelle possibili di Bisseck, che piace in Premier League, e Frattesi.

(Fonte: Il Giornale)