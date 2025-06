La situazione legata a Hakan Calhanoglu si è arenata in una sorta di vicolo cieco. Il regista turco ha lasciato il ritiro negli Stati Uniti a causa di un infortunio, ma ciò che continua a far discutere è la sua mancata presa di posizione rispetto all’interesse del Galatasaray . Da parte del giocatore, infatti, non è arrivata alcuna comunicazione chiara alla dirigenza nerazzurra.

"Senza un rilancio del Galatasaray, l’Inter non prenderà in considerazione nessun passo ulteriore e il turco sarà destinato a rimanere. Ovviamente il club deve mettere in conto anche i suoi ripetuti guai fisici, ma senza una partenza del regista non si può percorrere la pista che porta a Ederson dell’Atalanta. I bergamaschi valutano il brasiliano ben 60 milioni, servono dunque risorse fresche che arriverebbero soltanto con un addio di Calhanoglu per circa 35-40 milioni".