Ecco le parole di Marchetti: "L'incontro tra Inter e Galatasaray è stato un incontro non produttivo, non ci sono le condizioni per poter cedere il giocatore. L'Inter non ha mai ricevuto offerte formali, né dal Galatasaray né da altri club e non ha mai avuto che Calhanoglu spingesse per andare via a tutti i costi. E poi l'Inter ha ribadito che chi lo vuole deve spendere 30 mln e che se partirà per il ritiro, come appare molto probabile, rimarrà in nerazzurro"