Una situazione da chiarire e definire il prima possibile, per il bene e il rispetto di tutti. Anche perché le voci continuano a rincorrersi e con esse cresce l'irritazione dell'Inter e di tutta la piazza nerazzurra. Domani ci sarà un faccia a faccia probabilmente decisivo per capire quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

"Domani sarà il giorno della verità. Quello in cui si consumerà una volta per tutte il famoso faccia a faccia tra l'Inter e Calhanoglu. Dopo settimane di voci, presunte offerte, storie su Instagram e silenzi, toccherà al regista nerazzurro parlare per la prima volta. Fin qui non l'ha mai fatto: né per chiedere ufficialmente la cessione, né per spegnere le voci relative alla sua voglia di tornare a casa. Che si trattasse del Galatasaray prima o del Fenerbahce oggi".