La telenovela legata ad Hakan Calhanoglu a un passo dalla conclusione. L'Inter ha fissato la scadenza

Gianni Pampinella Redattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 09:02)

Offerte mai arrivate, voci rilanciate sui social, giochi delle parti e una sensazione di attesa che via via diventa pesante come un macigno. La telenovela legata ad Hakan Calhanoglu si arricchisce di un’altra puntata, forse l’ultima. Perché l’Inter, stanca di rincorrere il nulla, come ha fatto capire Beppe Marotta, ha fissato la scadenza: entro sabato 26 luglio il nodo dovrà essere sciolto.

"Il club vuole arrivare in fretta, e molto, alla conclusione di una storia tirata troppo per le lunghe. Dal Galatasaray era arrivata un’offerta quasi provocatoria, intorno ai 10 milioni quando in origine la ferma richiesta dell’Inter si attestava sui 30; dal Fenerbahce neppure quella, nient’altro che il silenzio. Molto difficile, se non impossibile, imbastire qualsiasi tipo di trattativa sul nulla. Ecco perché tra oggi e mercoledì si definirà una volta per tutte il futuro di Calhanoglu".

"Saranno, quindi, giorni decisivi per capire quale sarà il futuro del centrocampista. L’Inter si è stufata di attendere proposte che poi dalle parti di viale della Liberazione non arrivano mai. Il Fenerbahce dal lato asiatico della Turchia prosegue nella sua tattica attendista. L’interesse è sì reale, ma senza nemmeno una telefonata non si potrà andare avanti a lungo. E la dirigenza nerazzurra, anche per evitare a Chivu un problema potenzialmente non da poco nel giorno del raduno, vuole chiudere la questione entro sabato 26".

(Gazzetta dello Sport)