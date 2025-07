Via Calhanoglu ma non solo: il piano dell’Inter per arrivare ad Ederson

"Non ha nel contratto alcuna clausola Hakan Calhanoglu, eppure si parla di un suo possibile addio. Difficile un rientro in spogliatoio dopo il movimentato post-partita di Inter-Fluminense, con le parole al veleno di Lautaro, la specifica di Marotta indirizzata proprio al regista turco e la risposta del centrocampista su Instagram. Il Galatasaray non ha mosso ancora passi concreti e non andrà oltre i 15-20 milioni di investimento per il cartellino (ne vorrebbe offrire una decina di ingaggio)", scrive il Quotidiano Sportivo.

Il successore designato per l'Inter è Ederson, per il quale però l'Atalanta chiede tanto, almeno 50 mln: per questo l'Inter punta ad un tesoretto per poi presentarsi dalla Dea per tentare l'assalto per il centrocampista brasiliano ex Salernitana. Oltre a Calhanoglu, in uscita c'è anche Sebastiano Esposito - vicino alla Fiorentina, un affare da 7-8 mln di euro - e un'altra decina di milioni potrebbe arrivare dal Bruges per Stankovic.