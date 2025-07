Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a essere uno dei temi caldi dell’estate nerazzurra. Dopo settimane di incertezza, dalla Turchia e non solo, rimbalzano nuove indiscrezioni destinate a far discutere. L ’Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino proprio il regista turco , su esplicita richiesta del tecnico piacentino.

"L’offerta sarebbe ricchissima, vale a dire un triennale da 20 milioni a stagione, con possibilità poi di restare nel club entrando nello staff tecnico. Non è chiaro, invece, quanto finirebbe nelle casse dell’Inter. Probabilmente più di quanto sarebbe disposto a mettere sul tavolo il Galatasaray, se fosse confermato che non si andrà oltre i 15 milioni", si legge sul Corriere dello Sport .

"Su queste basi, come ha fatto sapere il club nerazzurro, non si comincia nemmeno a trattare. Ce ne vogliono almeno il doppio. In viale Liberazione, insomma, non hanno intenzione di farsi condizionare né dagli strascichi del duro botta e risposta tra Lautaro e lo stesso Calha – confermato il contatto tra i due: non ha risolto la situazione ma à stato comunque un primo passo – e nemmeno dai soliti rumors, più o meno pilotati, provenienti dalla Turchia. L’ultimo sono le dichiarazioni del centrocampista turco, riportate dalla testata “Milliyet”: «Ora o mai più... Se non mi trasferisco quest’estate al Galatasaray, poi sarà molto difficile».