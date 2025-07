Hakan Calhanoglu è arrivato ad Appiano Gentile e ha parlato ai microfoni dei giornalisti in attesa tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT. «Le mie vacanze non sono state facili per tante situazioni. Ma eravamo sempre in contatto con l'Inter che ha fatto partire questi quattro giocatori infortunati e abbiamo lavorato. Io ho fatto la preparazione in vacanza, sono tornato nelle migliori condizioni e sono contento di essere tornato. Mi mancavano. E niente voglio adesso cominciare a lavorare», ha detto il centrocampista turco.