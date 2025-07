L’Inter deve prima vendere e fare cassa per poi investire su quelli che sono gli obiettivi per puntellare la squadra di Chivu

L’Inter deve prima vendere e fare cassa per poi investire su quelli che sono gli obiettivi per puntellare la squadra di Chivu. Tiene banco la vicenda Calhanoglu , ma non solo.

“Il Galatasaray è in Italia, ma con i dirigenti Marotta e Ausilio non è ancora stato fissato un appuntamento, vien difficile pensare che non venga calendarizzato un contatto con l’Inter per discutere di Calhanoglu. Finora nessuna proposta ufficiale è arrivata sulla scrivania dei manager interisti che, stanchi di questo tormentone, hanno messo come deadline per la trattativa la data del raduno, cioè il 26 luglio. Se il regista si presenterà alla Pinetina, resterà”, scrive il Corriere della Sera.