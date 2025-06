Il futuro del centrocampista turco torna in bilico anche questa estate: sulle sue tracce ora la squadra del suo Paese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 13:19)

La permanenza di Hakan Calhanoglu all'Inter è alle ultime battute? Il dubbio rimane, nonostante le parole di Marotta prima della gara con l'Urawa. Per TuttoSport l'ipotesi di addio a oggi è concreta:

"Tra l’Inter e Hakan Calhanoglu si sta consumando un lungo addio. Storia d’amore bellissima, anche se un po’ infeltrita per quanto accaduto nell’ultima stagione. Prima il flirt nel bel mezzo degli ultimi Europei con il Bayern Monaco (utilizzato pure per un maldestro tentativo di ottenere un ulteriore ritocco all’ingaggio e svanito - chissà come mai - dopo la telefonata di Ausilio, piuttosto scocciato per il can-can mediatico sollevato in piena estate); quindi qualche infortunio muscolare di troppo (quattro in stagione, segno di un certo logorio fisico); infine quella squalifica arrivata per i rapporti vietati con gli ultrà poi condannati nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”".

Questo ovviamente a causa del flirt con il Galatasaray, che ormai da giorni è sulle tracce del turco. Bisognerà lavorare per trovare eventualmente la quadra, perché l'Inter non è di certo intenzionata a svenderlo. Si legge ancora sul quotidiano: "Se quello con i bavaresi è stato un amore passeggero, quello con il Galatasaray è un corteggiamento in piena regola, con fughe in avanti, dichiarazioni spericolate pure della famiglia, blitz dell’agente e quant’altro. Tutto molto sguaiato se visto dalla sede di viale della Liberazione dove - al di là delle dichiarazioni - attendono fatti.

Per i turchi non è un problema offrire a Calhanoglu ben più dei 6.5 milioni che percepisce a Milano ma il discorso è inversamente proporzionale se cade sul cartellino. L’Inter lo valuta 25-30 milioni, cifra lontanissima da quanto è pronta a offrire la controparte, il che potrebbe portare a una sorta di stallo, a meno che non sia l’interessato a provare a smuovere le acque entrando in tackle nella partita".