“ Calhanoglu a oggi non ha mai chiesto di andare via . C’è stato un approccio da parte del Galatasaray, che ha chiesto all’Inter le condizioni di uscita del giocatore. Il club ha fissato un prezzo di 35-40 milioni, cifra irraggiungibile per i turchi.

Il Gala di solito paga molto per gli ingaggi, non così tanto per i cartellini. Potrebbero arrivare a 15-20 milioni, c’è tanta distanza tra le parti. Ma è un discorso ancora prematuro, non c’è una vera trattativa in corso ma solo un approccio tra club. Il ritorno in patria è visto in modo positivo da Calhanoglu”.