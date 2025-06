"Difficile, comunque, che dal Bosforo arrivi l’offerta adeguata, anche perché il Galatasaray non è solito pagare cifre come i 40 milioni chiesti dai nerazzurri per un centrocampista di 31 anni.

Da parte sua, il turco non ha intenzione di rompere teatralmente con l’Inter chiedendo di andare via. Anche per questo, il destino di Hakan per ora sembra decisamente pendere verso la Milano nerazzurra", si legge.