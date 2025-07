L'Inter non vuole andare oltre alla data del ritiro per privarsi di giocatori importanti come Calhanoglu. Ma i turchi potrebbero farsi di nuovo vivi

Andrea Della Sala Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 09:32)

L'Inter non vuole andare oltre alla data del ritiro per privarsi di giocatori importanti come Calhanoglu. Ma i turchi potrebbero farsi di nuovo vivi oltre la data limite imposta dai nerazzurri, quella del raduno del 26 luglio ad Appiano.

Come scrive il Corriere della Sera, "Da viale della Liberazione giurano che nessuno del Gala ieri si è fatto sentire: l’Inter considera chiusa definitivamente la pista turca per Calhanoglu e lo aspetta in ritiro il 26 luglio. Da Istanbul però non escludono blitz nel mese d’agosto. Altri affari: ieri Marotta e Ausilio hanno incontrato i dirigenti del Bruges interessati a Aleksandar Stankovic (l’Inter vuole però la recompra)".