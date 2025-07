Mentre l’Inter si prepara a riprendere la stagione, in Turchia non si placano le voci sul futuro del centrocampista

Gianni Pampinella Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 11:46)

Mentre l’Inter si prepara a riprendere la stagione, in Turchia non si placano le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il nodo è sempre lo stesso: restare in nerazzurro o cedere alla corte del Fenerbahçe, che sogna il grande colpo.

"La novità più sostanziosa emersa ieri dai media turchi è legata ai malumori dell’allenatore portoghese. Le sue priorità sono l’arrivo di un difensore centrale (Milan Skriniar) e due esterni in tempi brevi, considerato che il Fenerbahçe dovrà giocare i preliminari di Champions. Questo non vuol dire che il portoghese sia contrario all’acquisto del regista, ma - va sottolineato per bene - che non ritenga il suo acquisto strategico in questo momento. Di tutt’altro parere Ali Koç, presidente del club, che si è rivolto ai finanziatori del Fenerbahçe addirittura per mettere in campo un extrabudget per avere Calhanoglu".

"Operazione dai costi importanti, considerati i 20 milioni stanziati per il cartellino e il contratto triennale a 6 milioni più bonus per il centrocampista. Ma c’è dell’altro, sempre per la stampa turca, l’ingranaggio si sarebbe messo in moto proprio su “suggerimento” di Calhanoglu che si sarebbe offerto al Fenerbahçe. Quest’ultimo tassello è quello più importante perché l’Inter mai ha avuto segnali dal giocatore circa un suo possibile addio. La posizione che trapelava pure ieri dal club di viale della Liberazione ricalcava le dichiarazioni rilasciate a microfoni unificati da Piero Ausilio".

"Nel caso toccherà a Calhanoglu uscire allo scoperto, chiedere la cessione e assumersi le responsabilità della scelta. Appare scontato che Marotta e Ausilio vorranno capire da Calhanoglu se il suo orientamento è cambiato oppure no, il tutto a meno che non sia il Fenerbahçe a entrare in scena già quest’oggi".

(Tuttosport)