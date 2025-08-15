Dopo essere stato nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è rientrato nel mirino dell’Al Nassr.
Calhanoglu, nuova offensiva dell’Al Nassr: l’Inter fissa il prezzo per cedere il regista
Il centrocampista è rientrato nel mirino del club arabo che ha riallacciato i contatti. Il club nerazzurro ha piazzato la cifra per cederlo
Secondo quanto riporta TeamTalk, il centrocampista turco rimane nella shortlist del club arabo. A inizio luglio i primi contatti, ma negli ultimi giorni ci sono stati nuovi sondaggi. L’Al Nassr continua a essere interessato a Calhanoglu.
L’Inter valuta eventuali offerte e ha fissato il prezzo per cedere il giocatore: per il cartellino di Calhanoglu servono 30 mln.
