Calhanoglu, nuova offensiva dell’Al Nassr: l’Inter fissa il prezzo per cedere il regista

Calhanoglu, nuova offensiva dell’Al Nassr: l’Inter fissa il prezzo per cedere il regista - immagine 1
Il centrocampista è rientrato nel mirino del club arabo che ha riallacciato i contatti. Il club nerazzurro ha piazzato la cifra per cederlo
Dopo essere stato nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è rientrato nel mirino dell’Al Nassr.

Secondo quanto riporta TeamTalk, il centrocampista turco rimane nella shortlist del club arabo. A inizio luglio i primi contatti, ma negli ultimi giorni ci sono stati nuovi sondaggi. L’Al Nassr continua a essere interessato a Calhanoglu.

Calhanoglu, nuova offensiva dell’Al Nassr: l’Inter fissa il prezzo per cedere il regista- immagine 2
COMO, ITALY - JULY 23: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale arrives for training camp at BPER Training Center at Appiano Gentile on July 23, 2025 in Como, Italy. (Photo by Diego Puletto - Inter via Getty Images)

L’Inter valuta eventuali offerte e ha fissato il prezzo per cedere il giocatore: per il cartellino di Calhanoglu servono 30 mln.

