Mentre in Italia si parla della possibilissima permanenza del turco all'Inter, il padre del giocatore lascia intendere che la storia non è ancora chiusa

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 12:42)

L'offerta al ribasso del Galatasaray non crea i presupposti per la cessione di Calhanoglu. Perché l'Inter chiede almeno 30 mln e evidentemente il club turco non ha presentato un'offerta del genere nel confronto avuto con la dirigenza nerazzurra. Per questo da ore ormai si parla della possibile permanenza a Milano del centrocampista turco. Se anche volesse andare via come dicono nel suo Paese ormai da settimane, senza l'offerta giusta il giocatore non parte e il messaggio dell'Inter sembra chiaro. In Turchia però i post del papà continuano a dare speranza ai tifosi giallorossi.

Il papà di Calhanoglu ha condiviso le foto insieme al figlio e nel post ha utilizzato una canzone turca di Mustafa Yildizdogan. Nel testo della canzone si dice: "Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Sappiamo che la vittoria è nostra. Abbiamo pazientemente sconfitto l'autunno... Stiamo arrivando, sappiamo che la vittoria è nostra". Così in Turchia i media hanno ripreso il post del padre del giocatore nerazzurro dicendo che sta confondendo i tifosi del Galatasaray (o li sta rendendo felici, a seconda del punto di vista).

Nelle scorse settimane il padre del calciatore si era espresso a favore del ritorno in Turchia dal figlio e in particolare sull'approdo al club turco del quale è tifoso. I tifosi della squadra giallorossa hanno inondato di like e cuori il post del signor Calhanoglu.

In Italia però si parla del no dell'Inter ai primi approcci del Galatasaray che non avrebbe intenzione di soddisfare le richieste, con i dirigenti interisti convinti di poter ricucire con il giocatore turco dopo quanto accaduto con le dichiarazioni di Lautaro e di Marotta subito dopo la sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club. Intanto il giocatore si allena per poter rimettersi in forma in vista della prossima stagione.