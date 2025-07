"Le parole di Stipic su Calhanoglu? Ora i due sono a Istanbul, il calciatore è atteso in Italia per rimettersi la maglia dell'Inter addosso. L'agente ha smentito di essere in trattativa con altri club e ha detto che Calha resterà all'Inter. Ma la verità è che il presidente del Fenerbahce si è fatto avanti in prima persona in questi giorni".