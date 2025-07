Sebbene la soluzione di questa crisi estiva ridia il sorriso a tutti, vanno messe nel conto nuove fibrillazioni nei prossimi mesi

Marco Astori Redattore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 21:02)

La telenovela Hakan Calhanoglu è giunta al termine, col turco che ha raggiunto il raduno dell'Inter ed è regolarmente a disposizione di Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport torna sul suo mancato approdo al Galatasaray e si focalizza anche sul suo futuro nerazzurro: "Non è mai arrivata un’offerta ufficiale all’Inter, ma a metà strada i dirigenti dei campioni di Turchia hanno vagliato con attenzione i pro e i contro di questo acquisto. Non è un mistero, infatti, che Marotta e Ausilio avrebbero chiesto almeno 25 milioni di euro per il cartellino, visto che Hakan è vincolato ai nerazzurri fino al 2027. Il vero scoglio, comunque, è stato lo stipendio del centrocampista ex Milan, considerando che il suo agente Gordon Stipic non ha mai messo nel conto di rinunciare ai benefici dell’attuale contratto con i nerazzurri.

A 31 anni abbondanti, infatti, il nazionale turco si trova nella condizione di dover gestire una carriera ormai al massimo. Non a caso nell’ultimo rinnovo milanese ha spuntato un premio per la qualificazione in Champions che vale 1 milione di euro netto. Ciò significa che la sua busta paga pesa per 7,5 milioni netti con la prospettiva di arrivare a otto con gli altri bonus stagionali. Con questi presupposti il dialogo con il Galatasaray si è subito arenato, considerata la sua richiesta che puntava ad avere cifre ancor più alte e quantomeno per un triennale. Ma ora quella vicenda è finita in archivio, considerando che nel frattempo ad Istanbul hanno investito una cifra enorme per riscattare Victor Osimhen dal Napoli e ciò ha inciso anche nella rinuncia a Çalhanoğlu.

Troppi gli stipendi da top player da mettere in conto... questo punto in Viale della Liberazione hanno orientato le loro attenzioni sull’ingaggio di Lookman e Leoni, dando per scontata la conferma di Hakan. Non va escluso, però, che nei prossimi mesi le sirene di mercato tornino a distrarlo. In definitiva è difficile pensare ad un ulteriore rinnovo interista per Calha, tanto più che la proprietà Oaktree ha dato un mandato molto chiaro al presidente Marotta e al suo staff: ringiovanire, ringiovanire, ringiovanire. È fatale, dunque, che l’esperienza interista di Çalhanoğlu sia ormai più che matura. Sebbene la soluzione di questa crisi estiva ridia il sorriso a tutti, vanno messe nel conto nuove fibrillazioni nei prossimi mesi.

Con la scadenza del contratto all’orizzonte le opportunità per il giocatore saranno ancor più allettanti e meno costose per gli acquirenti. Sarà interessante, allora, vedere quanto terrà la linea difensiva dei vertici interisti. La compattezza di queste settimane è stata esemplare: la dimostrazione pratica che la società vuole dare all’erede di Inzaghi una squadra super competitiva. E Çalhanoğlu garantisce tanta qualità, non c’è che dire. Tuttavia non va mai dimenticato il mantra della proprietà statunitense".