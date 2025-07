L’Inter osserva e attende. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta avvolto nell’incertezza, in bilico tra Milano e Istanbul. Il regista turco, dopo i flirt con il Galatasaray , continua a pubblicare sui social immagini che lo ritraggono in allenamento costante e intenso , pur durante le vacanze.

"Il quesito da un milione di dollari a cui nessuno ora può rispondere con certezza è: per quale club si sta preparando? Marotta e Ausilio lo aspettano a Milano per il 23 luglio (tre giorni prima della ripresa della squadra), fiduciosi che poi il regista possa restare. Arriverà? Aspetterà che il Gala, terminata la maratona Osimhen, alzi l’offerta rispetto a quella da 10 già respinta dall’Inter? Nel frattempo i dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino De Winter come profilo da monitorare in caso di partenza di Bisseck".