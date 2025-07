Sky – Incontro Inter-Galatasaray: fumata nerissima, Calhanoglu resta

Secondo Sky Sport, l’incontro di oggi a Milano non ha prodotto un’intesa: il centrocampista turco non lascerà l’Inter

Alessandro De Felice Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 22:11)

Hakan Calhanoglu resterà all’Inter anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro tenutosi nella giornata di oggi a Milano tra i dirigenti del club nerazzurro e quelli del Galatasaray, interessati al centrocampista turco, non ha portato all'accordo tra le parti.

Il summit aveva come obiettivo quello di valutare la fattibilità dell’operazione, ma al termine del colloquio è emerso che non esistono le condizioni necessarie per portare avanti la trattativa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, le parti non sono riuscite a trovare un’intesa economica e tecnica soddisfacente, motivo per cui il trasferimento non si concretizzerà.

Per questo, Hakan Calhanoglu non lascerà Milano e proseguirà la sua esperienza in Serie A con la maglia dell’Inter.