Il centrocampista turco prosegue nel suo lavoro differenziato negli Stati Uniti, intanto le voci di mercato non si fermano

Proseguono i lavori in terra americana dell'Inter, che domani affronterà il River Plate nella terza e ultima gara della fase a gironi del Mondiale per Club. Ancora una volta Chivu potrebbe essere costretto a fare a meno di Hakan Calhanoglu , che continua ad allenarsi a parte dopo l'infortunio muscolare rimediato nel corso della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain.

Il centrocampista turco, tuttavia, rimane al centro di numerose voci di mercato. Il suo è un silenzio che comincia a far rumore, tra il chiacchierato interesse del Galatasaray e la posizione dell'Inter. I giallorossi, come noto, sono pronti ad offrire un ingaggio principesco, ben superiore a quello attualmente percepito dal giocatore. L'ostacolo, tuttavia, è rappresentato dalla volontà di risparmiare sul costo del cartellino.

Dall'altra parte i nerazzurri, per bocca del presidente Marotta e del tecnico Chivu, hanno ribadito la centralità di Calhanoglu nel progetto. Tuttavia è apparso ugualmente chiaro che, di fronte a un'offerta ritenuta congrua, il turco possa lasciare Milano. L'Inter ha sparato alto, chiedendo 40 milioni, ma si accontenterebbe di qualcosa in meno. La palla passa ora al Galatasaray, che conta sull'opera diplomatica proprio del giocatore per spuntare un prezzo più vantaggioso.