Dopo il Galatasaray ora è il Fenerbahce a spingere per Hakan Calhanoglu. Mourinho lo ha messo nella lista della spesa del club turco e prepara l'offensiva con l'Inter. Il club nerazzurro, tramite il ds Ausilio, ha detto pochi giorni fa che non è nei piani del club cedere il centrocampista, ma se arrivasse un'offerta di almeno 25 milioni di euro sarebbe sicuramente valutata.

Alle 00:28, l’ex calciatore Serhat Akın ha gettato benzina sul fuoco scrivendo: “Benvenuto al nostro Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu.” Poco dopo, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Bilal Kutlualp, ha retwittato quel messaggio, facendo letteralmente impazzire i social. Nel giro di poche ore, Hakan è diventato l’argomento più discusso su X. Tra chi esultava e chi criticava, si sono contati oltre 110 mila post. Alcune emittenti televisive hanno perfino collegato in diretta i loro inviati dal ritiro del Fenerbahçe in Portogallo. Nelle chat e nei forum, il presunto trasferimento è stato oggetto di discussione fino all’alba. Intanto, le voci si sono moltiplicate: secondo alcuni, sarebbe stato Emre Belözoğlu – incontrato da Hakan durante le sue vacanze in Turchia – a convincerlo a venire al Fenerbahçe. Si è parlato anche di un incontro diretto tra il presidente Ali Koç e il calciatore, durante il quale Hakan avrebbe risposto: “Da parte mia non ci sono problemi. Se trovate l’accordo con il mio club per il cartellino, vorrei giocare in Turchia.”