"Perché una cosa è certa: come dice l’Inter il giocatore non ha mai chiesto la cessione, ma se tutte queste voci si accalcano e nessuno (leggi: Calhanoglu) le smentisce, un fondo di verità forse c’è. La scorsa estate, per esempio, quando cominciò il tormentone che lo voleva nelle mire del Bayern Monaco, tutto cessò proprio perché lo stesso giocatore dopo pochi giorni ribadì la volontà di rimanere all’Inter. Stavolta tutto tace, con l’Inter che sa che questa potrebbe essere l’estate buona per dirsi addio".

"Chala ha 31 anni, arriva da una stagione tendente al negativo soprattutto per quanto riguarda gli infortuni e ancora due anni di un contratto con un ingaggio pesante da 6.5 milioni a stagione. Il prossimo anno andrà in scadenza. Il club, quindi, vendendolo in questa finestra di mercato monetizzerebbe di più e risparmierebbe quasi 26 milioni. Il problema è che per far partire Cahla serve mettere sul piatto 25-30 milioni, mentre il Galatasaray darebbe 10 milioni al giocatore, ma non vorrebbe spendere più di 15 milioni per il cartellino".