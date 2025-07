Hakan Calhanoglu va o resta? Nei prossimi giorni si deciderà il futuro del centrocampista turco, corteggiato dai club turchi

Hakan Calhanoglu va o resta? Nei prossimi giorni si deciderà il futuro del centrocampista turco, corteggiato dai club turchi ma senza offerte decenti. E se dovesse andare via? L'Inter sfoglia la magherita.

"Il nome che hanno in testa i dirigenti è quello di Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen. Lo svizzero non è convinto di accettare la proposta del Neom, club arabo, per motivi familiari. E al momento non sta decollando neppure la proposta del Sunderland, che avrebbe pronti 8 milioni di sterline per il cartellino del centrocampista.

L’Inter si è informata, attraverso l’aiuto di un mediatore. E avrebbe trovato terreno fertile. Attenzione alle tempistiche, che rischiano di essere decisive: Xhaka, del resto, non aspetta in eterno. E anzi, in Germania c’è chi dice che lo svizzero stia seriamente prendendo in considerazione anche l’idea di restare in Germania.

Alternative possibili? Ederson, in considerazione della trattativa in piedi per Lookman, va tolto dal mazzo. Non convince troppo Palhinha del Bayern, in Italia non ci sono molti profili avvicinabili. Non fosse infortunato e out per tutta l’estate, non sarebbe sbagliato tornare ad accostare all’Inter Mateo Kovacic, da sempre un pallino del d.s. Ausilio, che peraltro l’ha sentito nei giorni dell’affare Sucic.

Ecco, proprio il 21enne è considerato un titolare vero su cui puntare. E anche questo andrebbe/andrà tenuto in considerazione in caso di addio di Calhanoglu. Che tra martedì e mercoledì è atteso a Milano per tornare ad allenarsi. In ogni caso, saranno giorni caldi"