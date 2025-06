Nelle scorse ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, che da parte sua avrebbe aperto alla possibilità di lasciare l'Inter. Uno scenario che pone il club nerazzurro in dovere di sondare il mercato in cerca di un eventuale sostituto. Questo il punto di Tuttosport:

"La sua cessione non era nei piani dell’Inter per l’immediato, ma va ricordato che il giocatore ha 31 anni, un contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio da 6.5 milioni. In parole povere, se non arrivasse un rinnovo, andrebbe poi ceduto la prossima estate con un anno in più sulla carta d’identità e una scadenza imminente che farebbe scendere l’offerta".