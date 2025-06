La nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter è questione di ore: come cambia l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 7 giugno - 14:00

Ormai manca solo la formalità dell’annuncio. La nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter è questione di ore: l’ufficialità potrebbe arrivare già oggi, al più tardi lunedì. I dettagli burocratici da sistemare sono gli ultimi ostacoli prima della firma su un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione, che sancirà l’inizio del nuovo corso nerazzurro.

"Dopo la cena di giovedì sera con Marotta, Ausilio e Baccini, utile per condividere le prime idee e immaginare il nuovo corso, ieri, per il tecnico rumeno è stata una vera e propria full immersion. È arrivato in viale Liberazione al mattino ed è uscito solo nel tardo pomeriggio: unica pausa per il pranzo. Del resto, assieme ai dirigenti, c’è da programmare un’intera stagione da zero o quasi e, dunque, le decisioni da prendere erano e restano tante", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Tra queste anche lo staff che lo accompagnerà. Le certezze sono Palombo, che era con lui al Parma, e Cecchi, collaboratore di Inzaghi, che ha deciso di non spostarsi in Arabia Saudita, dando la disponibilità di restare in nerazzurro. Servirà per avere maggiore continuità. Perché l’Inter di Chivu, almeno inizialmente, non sarà molto diversa dall’ultima di Inzaghi. Avanti, insomma, con la difesa a 3-5-2, al netto di qualche variazione nei principi di gioco. Possibile, ad esempio, che l’allenatore rumeno voglia un ritmo più alto, da aggiungere alla capacità di palleggio".

"Ecco perché sarà fondamentale la figura del nuovo preparatore atletico. Il mercato è appena cominciato, ma ha già regalato un paio di novità. Una delle quali, Sucic, potrebbe subito ritagliarsi uno spazio importante. Difficile, infatti, immaginare anche per la prossima stagione un Mkhitaryan quasi sempre titolare. Peraltro, il croato, con i suoi 22 anni ancora da compiere, guiderà un’infornata di giovani, che permetterà di abbassare l’età media della rosa. E la panchina è stata affidata a Chivu anche perché abituato a lavorare con i giovani, dopo la “gavetta” nel vivaio interista. Chivu sarà già al lavoro lunedì alla Pinetina. Mancheranno nazionali e infortunati, ma comincerà la preparazione per il Mondiale per club".

(Corriere dello Sport)