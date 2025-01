Si scalda la pista Villarreal per Tajon Buchanan. A riferirlo è Matthew Scianitti, giornalista canadese di TSN Sports

Si scalda la pista Villarreal per Tajon Buchanan. A riferirlo è Matthew Scianitti, giornalista canadese di TSN Sports, testata canadese, secondo cui il club spagnolo, sulle tracce dell'esterno dell'Inter da tempo, sta premendo con il club nerazzurro per avere il calciatore in prestito.