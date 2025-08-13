FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”

calciomercato

Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”

Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori” - immagine 1
Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche dell'affare Lookman, che vive giorni di stallo
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche dell'affare Lookman, che vive giorni di stallo. Ecco le sue dichiarazioni:

Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”- immagine 2
Getty Images

"Lookman? Sicuramente non è una situazione simpatica. I proprietari dei cartellini sono le società, poi però sono prigioniere dei calciatori. Ma l'Atalanta non è società morbida che cede alle bizze di un calciatore".

Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”- immagine 3
Getty Images

Come finirà?

—  

"L'Atalanta sta sondando alcuni profili per sostituirlo. Ma se andrà via, lo farà dalle condizioni della Dea e non a quelle dell'Inter".

(Fonte: TMW)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA