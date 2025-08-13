Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche dell'affare Lookman, che vive giorni di stallo. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”
calciomercato
Capozucca: “Lookman? L’Atalanta non è una società che cede alle bizze dei calciatori”
Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato anche dell'affare Lookman, che vive giorni di stallo
"Lookman? Sicuramente non è una situazione simpatica. I proprietari dei cartellini sono le società, poi però sono prigioniere dei calciatori. Ma l'Atalanta non è società morbida che cede alle bizze di un calciatore".
Come finirà?—
"L'Atalanta sta sondando alcuni profili per sostituirlo. Ma se andrà via, lo farà dalle condizioni della Dea e non a quelle dell'Inter".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA