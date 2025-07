"In questo senso il lavoro di Vieira nella sua prima stagione genoana ha dato buoni frutti, confermando la capacità del tecnico (e della società genoana) di saper rimettere a lucido giocatori in cerca della leggerezza perduta. Non che l'Inter e Chivu abbiano perso fiducia nell'argentino: tuttavia, appare chiaro che la società nerazzurra, innanzitutto per ambizioni e valore della rosa, non potrebbe dargli quello spazio che Carboni è destinato invece ad avere sotto la Lanterna. L'operazione si può fare, tanto più che all'Inter piace ⁠da tempo - De Winter - e in un affare più ampio nel quale potrebbe entrare, sulla rotta inversa Genoa-Milano, anche il difensore belga. Formula e cifre tutte da definire, ma i i rossoblù confidano di poter regalare al tecnico una pedina di grandi potenzialità per la squadra che ha intenzione di costruire", riporta il quotidiano.