Intervenuto nel corso della trasmissione “Quelli che…” in onda su RadioseiLazio, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone, ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Rovella: "Ieri l’Inter si è affrettata a dire non solo che non pagherebbe la clausola, ma che addirittura nemmeno interessa, in realtà interessa eccome, ma fanno sapere che l’obiettivo ora è Ederson dell’Atalanta".