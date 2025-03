"L’importanza di Carlos, nel tempo, si è vista proprio nella capacità di assistere l’azzurro: lo ha sostituto in partite come quella di ieri, ma ne è stato assistente alle spalle quando bisognava far riposare Bastoni. Ha sempre fatto due ruoli senza difficoltà, e bussato davanti appena possibile: prima di questo 3° gol stagionale, aveva segnato in due partite di A consecutive, con Lazio e Como".